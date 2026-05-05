ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ & ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿತ್ಯ ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 5, 2026 at 4:55 PM IST

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕೇ? ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷಗಳು ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾದ ಗುದನಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಲಭ ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುವಂತೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. GERD ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮಲಗಬೇಕು?: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನವು ಬೆನ್ನು, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು?: ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ತರುವಾಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದೇ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಸಹ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

