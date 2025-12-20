ETV Bharat / health

ಕೇಸರಿ ನೀರು Vs ಕೇಸರಿ ಹಾಲು: ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜಗಳನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಸರಿ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 20, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿಯು ಚರ್ಮ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೇಸರಿ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಸರಿ (Getty Images)

ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕಾ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಪೂಜಾ ಮಖಿಜಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕ್ರೋಸಿನ್. ಇದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಕೇಸರಿಗೆ ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಸಿನ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಸರಿ (Getty Images)

ಕೇಸರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳೇನು?: ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ರೋಸಿನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಸಿನ್ ಕ್ರೋಸಿಟಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಒತ್ತಡ, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಸರಿ (Getty Images)

ಕೇಸರಿಯು ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. PMS ಹಾಗೂ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಂಬಲ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಕ್ರೋಸಿನ್, ಕ್ರೋಸಿಟಿನ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲಿಗೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟ್​ ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಫ್ರನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಫ್ರನಾಲ್ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಸಿನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪಿಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞೆ ಪೂಜಾ ಮಖಿಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

