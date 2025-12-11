ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಯಾವ ಸಮಯ ಬೆಸ್ಟ್: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣಗಳು, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟೀಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 11, 2025 at 6:01 AM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಥಿಯಾನೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು: ಕೆಫೀನ್, ಎಲ್-ಥಿಯಾನೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸುಲಭವಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರ ಲಾಭಗಳು: ಸಂಜೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದವರು ನಿದ್ರಾ ಭಂಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ- ಸಂಜೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?: ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಚಯಾಪಚಯ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಥಿಯಾನೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಸಲು, ಮಾನಸಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತತೆಯ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯನ್ನು ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಕೆಫೀನ್ನಿಂದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವನೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸಮತೋಲಿತ ರಕ್ತ-ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಊಟದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕೆಫೀನ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸೇವನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಸುಧಾರಿಸಲು, ದೇಹದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೇವನೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವನೆ: ಕಡಿಮೆ ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಹಗುರವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಜೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಸಿರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಸದೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ.
- ಚಹಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
- ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ, ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಚೀಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಹಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು?: ನಿತ್ಯ 3ರಿಂದ 5 ಕಪ್ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 240 ಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಫೀನ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಕಪ್ಗೆ 22ರಿಂದ 40 ಮಿಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ). 8 ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.