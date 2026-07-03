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ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೊಣ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಟವು ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಟ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೀಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

How to prevent ear damage What to do if Insects gets into ear Ear protection measures ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 11:18 AM IST

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ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೊಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು, ಚಿಮುಟಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಕ್ಕರ್‌ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೀಟವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಚಲನೆ, ಗೀರುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಭಯಪಡಬಾರದು. ಭಯಭೀತರಾಗುವುದರಿಂದ ಕೀಟವು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೀಟವು ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:

ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ: ಬೆರಳುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು (ಇಯರ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು) ಅಥವಾ ಟ್ವೀಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೀಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

How to prevent ear damage What to do if Insects gets into ear Ear protection measures ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಬಾಧಿತ ಕಿವಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಟವು ತನ್ನದೇ ರೀತಿ ತೆವಳಬಹುದು. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಾಧಿತ ಕಿವಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿಸಬಹುದು.

ಕೀಟವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ: ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಕೀಟವು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು 3ರಿಂದ 4 ಹನಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೈಲ, ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಕೀಟವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕೀಟವು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರಂಧ್ರವಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಿವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಕೀಟ ಸತ್ತರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕಿವಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಚಲನೆ ನಿಂತರೂ ಕೀಟವು ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧ ಬಲ್ಬ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಬಳಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಚಿಮುಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿವಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

How to prevent ear damage What to do if Insects gets into ear Ear protection measures ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?:

  1. ಸ್ರಾವ (ರಕ್ತ, ಕೀವು ಅಥವಾ ದ್ರವ), ತೀವ್ರ ನೋವು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಡಿ
  2. ಕಿವಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ
  3. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೀಟವು ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ
  4. ನೀವು ತೀವ್ರ ನೋವು, ಊತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ
  5. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
  6. ಇಎನ್​ಟಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ, ಹೀರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮುಜುಗರಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ: ಇರುವೆ ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು: ಕೆಲವರು ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಿವಿಗೆ ಡೆಟಾಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಲಗುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗುವವರಿಗೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ತುಂಡನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):​

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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HOW TO PREVENT EAR DAMAGE
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ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೀಟ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
HOW TO REMOVE INSECTS FROM THE EAR

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