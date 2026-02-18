ETV Bharat / health

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?:  ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

S YOUR VITAMIN B12 LEVELS OPTIMAL NORMAL RANGE OF B12 BY AGE VITAMIN B12 LEVEL ACCORDING AGE VITAMIN B12
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 18, 2026 at 9:35 AM IST

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಡಿಎನ್‌ಎ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮೆಗಾಲೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್‌ಗೆ ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (pg/mL) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ: 200-900 pg/mL
  2. ಕೊರತೆ: 200 pg/mL ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
  3. ಗಡಿರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ: 200-300 pg/mL pg/mL

ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?:

ಶಿಶುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು (0-12 ವರ್ಷಗಳು): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (NIH) ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳ ಕಚೇರಿ (ODS) ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (0-12 ವರ್ಷಗಳು) ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು 250-550 pg/mL ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಮ್ಮ B-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಹದಿಹರೆಯದವರು (13-19 ವರ್ಷಗಳು): ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 300 ರಿಂದ 550 pg/mL ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (20-59 ವರ್ಷಗಳು): ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 200-900 pg/mL ನಡುವೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿ-12ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಹಿರಿಯರು (60+ ವರ್ಷಗಳು): ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟಗಳು 300ರಿಂದ 550 pg/mL ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಬಿ-12 ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12ನ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  1. ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ.
  2. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
  3. ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಅರಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
  4. ಚರ್ಮದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಮಾಲೆ.
  5. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು.
  6. ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು.
  7. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು.
  8. IBS, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.
  9. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು.

ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬೇಕು?:

ಪ್ರತಿವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ಉದಾಹರಣಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು).

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು: ಆಹಾರವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 6-12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ.

ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು 3-6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಿ-12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
  • ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬಲವರ್ಧಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  • ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಸೌಮ್ಯ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಬ್ಲಿಂಗುವಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
  • ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಿ-12 ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

