ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?: ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 18, 2026 at 9:35 AM IST
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಡಿಎನ್ಎ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮೆಗಾಲೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗೆ ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ (pg/mL) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ: 200-900 pg/mL
- ಕೊರತೆ: 200 pg/mL ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
- ಗಡಿರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ: 200-300 pg/mL pg/mL
ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?:
ಶಿಶುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು (0-12 ವರ್ಷಗಳು): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (NIH) ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳ ಕಚೇರಿ (ODS) ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (0-12 ವರ್ಷಗಳು) ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು 250-550 pg/mL ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಮ್ಮ B-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಹದಿಹರೆಯದವರು (13-19 ವರ್ಷಗಳು): ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 300 ರಿಂದ 550 pg/mL ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (20-59 ವರ್ಷಗಳು): ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 200-900 pg/mL ನಡುವೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿ-12ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಹಿರಿಯರು (60+ ವರ್ಷಗಳು): ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟಗಳು 300ರಿಂದ 550 pg/mL ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಬಿ-12 ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12ನ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ.
- ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
- ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಅರಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
- ಚರ್ಮದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಮಾಲೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು.
- ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು.
- ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು.
- IBS, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.
- ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬೇಕು?:
ಪ್ರತಿವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ಉದಾಹರಣಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು).
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು: ಆಹಾರವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 6-12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ.
ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು 3-6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಿ-12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸವುದು ಹೇಗೆ?:
- ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
- ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬಲವರ್ಧಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸೌಮ್ಯ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಬ್ಲಿಂಗುವಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಿ-12 ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
