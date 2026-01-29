ETV Bharat / health

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯೂ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ನೀವು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಜಿಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ: ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು, ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೂದಲಿನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಬೇಬಿ ವೈಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್: ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಬೆವರು ಬರಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀತ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ (Baylor College of Medicine) ಅಧ್ಯಯನವು, ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

