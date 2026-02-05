ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಪಾರ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಚ್ಚಮೆಚ್ಚಿನ 'ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್' ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 5, 2026 at 2:17 PM IST
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು 'ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್' (Sea Buckthorn) ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆರ್ರಿ'. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಭರಿತ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್: ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಹ್ ಬೆರ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮುದ್ರ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಹಿಪ್ಪೋಫೇ ರಾಮ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್-ಎಲ್ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಟೆರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬೆರ್ರಿ 3, 6, 7 ಹಾಗೂ 9- ಒಮೆಗಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯವು -40 ರಿಂದ +40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಯಿಂದಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ ಆಮ್ಲಗಳು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ (National Library of Medicine) ಅಧ್ಯಯನವು, ಸಮುದ್ರ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೊಸ್ಟೆರಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ, ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ, ಚರ್ಮರೋಗ, ನರರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೊಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸಮುದ್ರ ಮುಳ್ಳುಗಿಡವು ಕಿತ್ತಳೆಗಿಂತ 12 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಇ, ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಒಮೆಗಾ 7 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಕೆಲವೇ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೀ ಬಕ್ಥರ್ನ್ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಎಣ್ಣೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ಜಾಮ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಸಲಾಡ್, ಸ್ಮೂಥಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾಜಾ, ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
