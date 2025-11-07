ETV Bharat / health

ಆರಂಭಿಕ ಒದ್ದೆ & ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

dry cough wet cough Home remedies for dry and wet cough ಒದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು
ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Dry And Wet Cough Home Remedies: ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮಗಿರುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ಕೆಮ್ಮು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ವಿಧಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುರಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು: ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಊತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಕಫದಂತಹ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಒದ್ದೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಒಣ ಕೆಮ್ಮು: ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು (GERD), ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ, ಒಣ ಗಾಳಿ, ಔಷಧಗಳಿಂದ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ACE ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು) ಒದ್ದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒದ್ದೆ ಕೆಮ್ಮು: ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಶೀತಗಳು, ಜ್ವರ, COPD, COVID-19, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೀತವು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹವು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೆಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಊತದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಫವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಚಹಾ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಹಬೆಯಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಔಷಧಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕಗಳು ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಂಟಲು, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಕಫ ನಿವಾರಕಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳು ಆರು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಕ್ಷಯರೋಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

  • ಒರಟಾದ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಡಬರುವುದು.
  • ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುವುದು
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದಣಿವು ಆಗುವುದು
  • ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು

ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಎದೆನೋವಿನಂತಹ ಇತರ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

