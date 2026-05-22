ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯು ದೈಹಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 22, 2026 at 2:01 PM IST

ಜನರು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ, ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಿಡ್ನಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್​​ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾದರಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಾರಿನ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಅನೇಕರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರೈಪ್ರೋಟ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 1,000 ಗ್ರಾಂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಹಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಹಣ್ಣುಗಳು, 85 ಗ್ರಾಂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ-ಮಾಂಸ, 35 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು- ಎಣ್ಣೆ, 35 ಗ್ರಾಂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್, 300 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರು, 250 ಗ್ರಾಂ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪನೀರ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

