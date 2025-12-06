ETV Bharat / health

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

breakfast skipping Side effects Importance of breakfast Proteins carbohydrates ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 6, 2025 at 8:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

breakfast skipping Side effects Importance of breakfast Proteins carbohydrates ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಚೇರಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಮೊದಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

breakfast skipping Side effects Importance of breakfast Proteins carbohydrates ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು.. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ತುರ್ತು ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತು, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ: ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಶ್ರಮದಾಯಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಶ್ರಮದಾಯಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಾರ್ಮ್​ಅಪ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

BREAKFAST SKIPPING SIDE EFFECTS
IMPORTANCE OF BREAKFAST
PROTEINS CARBOHYDRATES
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ
SIDE EFFECTS OF SKIPPING BREAKFAST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.