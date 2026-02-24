ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ?
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 8:43 PM IST
ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೇ ಯಕೃತ್ತು. ಯಕೃತ್ತು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಕೋಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫೈಬರ್: ಯಕೃತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯಂತಹ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಪಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು, ಸಿರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೈಬರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಬರ್ಗರ್ಗಳು, ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೃದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿ, ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಟ್ಸ್: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬದಾಮಿಯು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಪಾಲಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕ್ನಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಮದ್ಯಪಾನ ಯಕೃತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಯಕೃತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ, ಅದರ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವರ್ಷಗಳ ಭಾರೀ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು nhs.uk ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
