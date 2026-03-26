ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?

ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 26, 2026 at 2:39 PM IST

ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದೇಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯದೇ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರಗಳು: ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಡಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಧಾರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ (ಎಡಿಮಾ)ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ತ್ವರಿತ ನೂಡಲ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯನ್ನು 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಊತ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಧಾರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ: ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉಳಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಹ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು, ಎಳನೀರು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಸಮೋಸಾ, ವಡೆ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್​ನಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಷಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ: ಗೋಮಾಂಸ, ಕುರಿಮರಿ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಮಾಂಸದಂತಹ ಮಾಂಸಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಸೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರಗಳು: ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೀನು, ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತೊಳೆಯದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೆಪ್ಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ 74C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು: ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ತಿನಿಸುಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ (ಮೈದಾ) ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನೊಳಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೈ-ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಪಿತ್ತಕೋಶ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪನೀರ್‌ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ದೀರ್ಘ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

