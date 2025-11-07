ETV Bharat / health

ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

CASHEW MILK HEALTH BENEFITS Heart Health Bone Health ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು (Getty Images)
Published : November 7, 2025 at 6:00 AM IST

ಬಹುತೇಕರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಗೋಡಂಬಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಆಗದವರು ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹೈಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ. ಗೋಡಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಖನಿಗಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಲುಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲೋಚಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ: ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚರ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸತುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲಿಗಾಗಿ 1 ಕಪ್ - ಗೋಡಂಬಿ, 4 ಕಪ್ - ನೀರು, ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು).
  • ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು 4 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಕ್​ ಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆನೆಭರಿತ, ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತರಹದ ಹಾಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

