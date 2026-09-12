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ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

DRAGON FRUIT BENEFITS ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS RED DRAGON FRUIT BENEFITS
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 12, 2026 at 4:32 PM IST

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ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಅಂತಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳಿರುವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು: ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮೆಜೆಂಟಾ ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 'ಬೆಟಾಸಯನಿನ್' (betacyanin) ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯುಕ್ತವೇ ಕಾರಣ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

DRAGON FRUIT BENEFITS ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS RED DRAGON FRUIT BENEFITS
ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಚರ್ಮವನ್ನು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

DRAGON FRUIT BENEFITS ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS RED DRAGON FRUIT BENEFITS
ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು: ಬಿಳಿ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಮೃದುವಾದ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್​ ಆಗಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಳಿ ತಿರುಳಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

DRAGON FRUIT BENEFITS ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS RED DRAGON FRUIT BENEFITS
ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರು ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿತ್ತಾರೆ.

DRAGON FRUIT BENEFITS ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS RED DRAGON FRUIT BENEFITS
ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)

  1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9861186/
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915752500184X
  3. https://www.researchgate.net/publication/359310541_Antioxidants_Properties_and_Health_Benefits_of_Dragon_Fruit
  4. https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/dragon-fruit-how-to-enjoy-this-antioxidant-rich-fruit

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

DRAGON FRUIT BENEFITS
ಕೆಂಪು VS ಬಿಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು
WHITE DRAGON FRUIT BENEFITS
RED DRAGON FRUIT BENEFITS
RED VS WHITE DRAGON FRUIT

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