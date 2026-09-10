ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?
ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
Published : September 10, 2026 at 5:50 PM IST
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಮೈ ಮತ್ತು ಕೈ ನೋವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೇ? ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು: ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು (ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್: ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾಯು ನೋವಿನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು: ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ, ಮೃದುವಾದ ಚರ್ಮ: ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಣಿದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಒರಟುತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.
'ದೇಹದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಉಪ್ಪುನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಡವೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು: ಉಪ್ಪುನೀರು ಮೊಡವೆ, ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು.
ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚರ್ಮವು ಒಣಗಬಹುದು, ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನದ ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅದು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಾಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ.
ಸ್ನಾನದ ನಂತರದ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಟವಲ್ನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ, ಸುಗಂಧರಹಿತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ: ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಎಕ್ಜಿಮಾ (ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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