ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 31, 2026 at 9:17 PM IST
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
2022 ರಲ್ಲಿ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 6,70,000 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಚರ ಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ನಿತೇಶ್ ರೋಹಟ್ಗಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಡ್ಡೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ನಿರುಪದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ. ಗಡ್ಡೆಯು ಹೊಸದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ದೃಢವಾಗಿರುವ, ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸ್ತನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಅಸಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಗಡ್ಡೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ದೃಢವಾದ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ಸ್ತನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರಿಯೂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್). ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಳುಗಿದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು, ಹೊರಪದರ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ತನದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೇ?
- ಏನಿದು ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್? ರೀಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?; ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
- ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀತನೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?; ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಾಸನಗಳಿವು!