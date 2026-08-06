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ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ತಾಯಿ-ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ

ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BREASTFEEDING BENEFICIAL FOR MOTHER BREASTFEEDING WEEK THEME 2026 BREASTFEEDING WEEK 2026 ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 6, 2026 at 6:14 PM IST

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ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಾಯಂದಿರು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಗು, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಗುವಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎದೆಹಾಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

BREASTFEEDING BENEFICIAL FOR MOTHER BREASTFEEDING WEEK THEME 2026 BREASTFEEDING WEEK 2026 ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ: ಆಹಾರವು ತಾಜಾವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದೃಢ: ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಲನ್ನು 'ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲು ಮಗುವನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ, ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

BREASTFEEDING BENEFICIAL FOR MOTHER BREASTFEEDING WEEK THEME 2026 BREASTFEEDING WEEK 2026 ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಧ್ಯಯನವು ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣ: ಎದೆ ಹಾಲು ಶಿಶುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಶಿಶುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಹದ ತೂಕ: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ (CDC) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಶಿಶು ಮರಣದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಕಿವಿ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

BREASTFEEDING BENEFICIAL FOR MOTHER BREASTFEEDING WEEK THEME 2026 BREASTFEEDING WEEK 2026 ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ: nhs.uk ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಕಂಡುಬರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪೋಷಣೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಘನ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎದೆಹಾಲು ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿಶುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಿಂದ ತಾಯಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಶಿಶುಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದಾಗ, ತಾಯಿಯ ಮೆದುಳು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

  1. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
  3. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಮುಟ್ಟಿನ ಮರಳುವಿಕೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  5. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸ್ತನ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು
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