ಜಪಾನಿನ 'ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ' ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಜಪಾನಿನ ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
Published : October 29, 2025 at 6:19 PM IST
ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಶಿನ್ರಿನ್-ಯೋಕು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ' ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ನಗರ ಜೀವನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಶಿನ್ರಿನ್-ಯೋಕು ಎಂದರೆ ಜಪಾನೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಡು' ಮತ್ತು 'ಯೋಕು' ಎಂದರೆ 'ಸ್ನಾನ'. ಅಂದರೆ, NCBI ಅಧ್ಯಯನವು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಹರಿಸುವುದೆಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ವಾಸನೆ, ನಾನಾ ಶಬ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ 'ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ' ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಗರವಾಸಿಗಳು, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು, ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು (ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿನ್ರಿನ್-ಯೋಕು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
- ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 'ಫೈಟಾನ್ಸೈಡ್ಗಳು' ಎಂಬ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾದಂತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತೈವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಡೆಸಿದ 2017ರ ಅಧ್ಯಯನವು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
- ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆತಂಕ, ಕೋಪ, ಹಗೆತನ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನ, ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಡಿನಂತಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಫೈಟೋನ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು: ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇರಬಾರದು.
ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಎಲೆಗಳ ಶಬ್ಧ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೃದುವಾದ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಣ್ಣು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾಚಿ, ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೃದುತ್ವ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ತೇವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ.
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ: ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.