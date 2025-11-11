ನೀವು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಠಿಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಂಬಾ ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : November 11, 2025 at 7:33 AM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು?: ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ವಾಕಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಶುಗರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು: ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ಸಮನಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ರಚನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಘುವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ದಣಿಯದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭುಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಹವು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗವು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮಂದತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ವಚೆಯು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.