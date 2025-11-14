ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಸತು, ಅಯೋಡಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ
By ETV Bharat Health Team

Published : November 14, 2025 at 6:58 AM IST

4 Min Read
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ರೋಗದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವಿದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದು. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಿ. ಆದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಭಾವ ನಿಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಬಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಆಹಾರವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಗೂ ಸತು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಯೋಡೀಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಉತ್ತಮ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಡಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು

ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಯೋಡೀಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಯೋಡಿಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಕು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೀನಿನಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಂಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತುವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಸತು ಎರಡನ್ನೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

