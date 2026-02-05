ETV Bharat / health

ರಾತ್ರಿ 11ರ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 9:30 PM IST

3 Min Read
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ದೀಕ್ಷಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (BHF) ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು (ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 9ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆಳವಾದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜತೆಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

