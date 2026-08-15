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ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದಯೇ?: ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದೇಕೆ?

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 5:32 PM IST

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ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಲಾರಾಂ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.

ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನವಿಡೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

PHONE ADDICTION PHONE HABIT AFTER WAKING NO PHONE MORNING BENEFITS MORNING PHONE DETOX
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆತುರ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ಬುತ ದಿನದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ 10ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು (ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳ' ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಆತುರ ಅಥವಾ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೇ ಪ್ಲಾನ್: ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಆ ದಿನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದು: ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪದಂತೆ ಇಡುವುದು. ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

PHONE ADDICTION
PHONE HABIT AFTER WAKING
NO PHONE MORNING BENEFITS
MORNING PHONE DETOX
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