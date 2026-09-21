ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಾ?: ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ!
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 21, 2026 at 6:20 PM IST
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸದಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆಯಾಸವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆಟವಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೀಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪೋಷಕರು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಆಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಸ್ವೀಡನ್ನ 485 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ದೈನಂದಿನ ಆಯಾಸದ ಮಟ್ಟ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆ(ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್) ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಫೆರಿಟಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು?: ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮಾಂಸಾಹಾರವಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಯಾಸದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?: ಅತಿಯಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಸವು ಕೇವಲ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಚಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-025-03630-z
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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