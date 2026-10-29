ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸವೆನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಅರೂಪ್ ಹಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 6:12 PM IST
Tired After Sleep: ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ' (Sleep Apnea) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು 'ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ'?: ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಅರೂಪ್ ಹಲ್ದಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗವು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರಾಟವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೆದುಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಗೊರಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡಚಣೆಯಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಭಾವನೆ ಇರುವುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ವಾಯುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಈ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ, ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ರೋಗನಿರ್ಣಯ & ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅರುಪ್ ಹಾಲ್ಡರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಕೇವಲ ಹಗಲಿನ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ದೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳು. ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 'ನಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ನಿದ್ರೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವು ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷ ಮೌಖಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), CPAP (ನಿರಂತರ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡ) ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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