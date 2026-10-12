ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ; ತಜ್ಞರ ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
Published : October 12, 2026 at 4:08 PM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೈ- ಕಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಗಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಕೈಯನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅಂಗೈ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳ ಹಠಾತ್ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವೇದನೆಯ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರಗಳು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವೇದನಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಣಕೈ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಲ್ನಾರ್ ನರ, ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯಲ್ ನರ. ಈ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಈ ಒತ್ತಡವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೆದುಳಿಗೆ ವೇಗವಾದ, ಅನಿಯಮಿತ ಸಂಕೇತಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣತೆ, ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಹ ಸಂವೇದನೆಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆದ ನಂತರ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಸಂವೇದನೆಯು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆರಳುಗಳವರೆಗೆ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೃಷ್ಠ, ಕಾಲುಗಳವರೆಗೆ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ: ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ 'ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನರಗಳ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುವಾಗ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು, ಭಾರವೆನಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ ನರಸಂಬಂಧಿತ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ದ್ರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿಯಾದಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಟಿಸ್, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:
- ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗಿ: ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರ ನೀಡುವ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವ ದಿಂಬನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೃದುವಾದ ಚಲನೆ: ಮರಗಟ್ಟಿದ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಾರದು. ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಗುರವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀರಿನಂಶ, ಚಟುವಟಿಕೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ ಚಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೈ-ಕೈ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ನೇತಾಡುವುದು, ಗೊಂದಲ, ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ, ಮಾತು ತೊದಲುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ಮೂತ್ರ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವುದು, ಬೆನ್ನುನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕೈ-ಕಾಲುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು: ಕಾಲುಗಳ ಬಿಗಿತ ಇಲ್ಲವೇ ನೋವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳ ಬಿಗಿತ ಇಲ್ಲವೇ ನೋವು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ, ದೈನಂದಿನ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಚನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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