ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ!
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : August 20, 2026 at 8:38 PM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲವೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಒತ್ತಡ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೇಹವು ಹಸಿವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಘ್ರೆಲಿನ್ - 'ಹಸಿವಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್': ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಪ್ಟಿನ್ - ತೃಪ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್: ಊಟದ ನಂತರ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು: ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಸಿವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ರೆಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಾಹಾರದ ಬಳಿಕ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣವೇನು?:
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್, ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಊಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಹಸಿವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು: ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ (ಮೈದಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ), ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೇಹವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ತನೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ 'ಸಕ್ಕರೆ ಕುಸಿತ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮೆದುಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಊಟದ ನಂತರವೂ ತಿನ್ನಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ: ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಸಿವು ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು: ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯದೆ ಆತುರದಿಂದ ನುಂಗಿದಾಗ, ಮೆದುಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಮೆದುಳು ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ರೆಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ಆಯಾಸಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್: ಮೆದುಳು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಸಿವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು (ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ) ಸೇರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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