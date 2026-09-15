ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಸ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೆದುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ತೂಕಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : September 15, 2026 at 7:50 PM IST
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದತ್ತ ಮರಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು ಭಾರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ತೂಗಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ನಾನು ಭಾರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವೊಂದೇ ಈ ತೂಕಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಲಯಗಳು (Biological Rhythms) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ 'ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ' ಅಥವಾ ಆಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಆಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿ?: ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರವು (Internal Clock) ನಡೆಸುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೂಕಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ 'ಅಡೆನೊಸಿನ್' (Adenosine) ಶೇಖರಣೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ, 'ಅಡೆನೊಸಿನ್' ಎಂಬ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಇದರ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರ: ಅಡೆನೊಸಿನ್ ನಿದ್ರೆಯ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ' (Rest Interval) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಅಡೆನೊಸಿನ್ನ ಒತ್ತಡ, ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಈ ತೂಕಡಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೆದುಳಿನ ಸಂಕೇತಗಳು: ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪುವ, ತೂಕಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಒರೆಕ್ಸಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Orexin System): ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ 'ಒರೆಕ್ಸಿನ್' ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನರಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾದಾಗ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸ, ಊಟದ ನಂತರದ ಆಯಾಸದ ನಡುವೆ, ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಾಯವಷ್ಟೇ. ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 'ಅಡೆನೊಸಿನ್' (adenosine) ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಮರುದಿನ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಈ ತೂಕಡಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು: ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್: ಕಾಫಿಗಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿದ್ದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಬಿಡದೆಯೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ತಲೆಭಾರ ಮತ್ತು ಮಂಪರಿನ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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