ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತರೆ ತಲೆತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ತಲೆತಿರುಗಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 26, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಈ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ, ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್‌ನಂತಹ ನರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ನರಮಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯೇ? ಎದ್ದು ನಿಂತ ಬಳಿಕ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೋರ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನರಗಳ ಹಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಿಕೆ, ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  1. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ: ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ.
  2. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  4. ನಿಯಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಹಠಾತ್ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಹಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮೀರಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಲ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ದೇಹವು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಂಹಿತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

