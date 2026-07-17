ETV Bharat / health

ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?; ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಬಿಗಿತವಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು!

ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಬಿಗಿತ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Spastic disease leg cramps while sleeping muscle weakness and stiffness ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 17, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೆಲವು ಜನರು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವು ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸವುದಾದರೆ, ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಅಸಹಜ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. ಇದು ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನರಮಂಡಲದ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವುದು, ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Spastic disease leg cramps while sleeping muscle weakness and stiffness ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  1. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ: ತೋಳುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಬಿಗಿತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವೇದನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ: ತೋಳು, ಕಾಲು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು, ಬಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  3. ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಎಳೆಯುವ ಸಂವೇದನೆ, ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  4. ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಳೆಯುವ ನಡಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿದೆ.
  5. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ: ಹಠಾತ್, ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಬಿಗಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ ಆಗಿರಬಹುದು.
  6. ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ: ಓಡಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಇತರ ಗಂಭೀರ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದ್ವಿತೀಯಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Spastic disease leg cramps while sleeping muscle weakness and stiffness ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ: ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್: ನರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೊರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ: ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೆದುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದಾಗಿದೆ.
  • ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯಗಳು: ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  • ತೀವ್ರ ಮಿದುಳಿನ ಗಾಯ: ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಘಾತವಾಗಿರಬಹುದು.
  • ನರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನರಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣತೆ ಒಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೀಲುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಂಕೋಚನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಹಾಸಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Spastic disease leg cramps while sleeping muscle weakness and stiffness ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು?: ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  1. ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
  2. ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಗಳು: ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಕ್ಲೋಫೆನ್, ಟಿಜಾನಿಡಿನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಟ್ರೊಲೀನ್‌ನಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
  3. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು: 'ಬೊಟುಲಿನಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್' (ಬೊಟಾಕ್ಸ್) ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೇ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.

Spastic disease leg cramps while sleeping muscle weakness and stiffness ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಸ್‌ಗಳು ಕೈಕಾಲುಗಳು (ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು) ಬಾಗಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಟ್ರಾಥೆಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋಫೆನ್ ಪಂಪ್ (ಐಟಿಬಿ ಪಂಪ್) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್​ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
  2. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇ? ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳಿವು
  3. ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ಕಾರಣ: ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  4. ತೀವ್ರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್​ ಆಗುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
  5. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ & ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

TAGGED:

SPASTIC DISEASE
LEG CRAMPS WHILE SLEEPING
MUSCLE WEAKNESS AND STIFFNESS
ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
SYMPTOMS OF SPASTIC DISEASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.