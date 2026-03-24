ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕೀಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಕಾರಣಗಳಿವು, ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ

ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಕೈ, ಕಾಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೀಲು, ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಬಾರದು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆಯಾಸ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ನರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕೈ, ಕಾಲು ನೋವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಿದು ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್?: ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ದೇಹವು ಒಡೆಯುವಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ - ಅದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೀಲುಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಜಿಯಂತಹ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ, ನೋವು ಹಾಗೂ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NIH) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ 'ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಹೈಪರ್ಯೂರಿಸೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು (33%) ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಹೈಪರ್ಯೂರಿಸೆಮಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಹೈಪರ್ಯೂರಿಸೆಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕಾಲು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ರುಮಟಾಲಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  • ಈ ನೋವು 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?:

  1. ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
  2. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಔಷಧಗಳು)
  4. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು
  5. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು
  6. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು
  7. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್
  8. ಬೊಜ್ಜು ಇರುವವರು

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ.
  • ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಾಂಸಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
  • ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  • ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

