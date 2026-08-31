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ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ!

ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

METABOLIC HEALTH DIGESTION FOODS TO NOT EAT IN EMPTY STOMACH ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 5:27 PM IST

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ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಬದಲು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

METABOLIC HEALTH DIGESTION FOODS TO NOT EAT IN EMPTY STOMACH ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಎದೆಯುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬೊನೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಡ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

METABOLIC HEALTH DIGESTION FOODS TO NOT EAT IN EMPTY STOMACH ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚೀಸ್: ಕೆಲವರು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಚೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ದಾಳಿಂಬೆ: ದಾಳಿಂಬೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಮ್ಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

METABOLIC HEALTH
DIGESTION
FOODS TO NOT EAT IN EMPTY STOMACH
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೂಕ್ತ
WHAT NOT TO EAT IN MORNING

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