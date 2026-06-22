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ರಾತ್ರಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ- ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

WORST LATE NIGHT FOODS NIGHTTIME DIET MISTAKES AVOID THESE FOODS AT NIGHT ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 22, 2026 at 8:54 PM IST

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ಕೆಲವರು ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಯಾವುದಾದರು ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

WORST LATE NIGHT FOODS NIGHTTIME DIET MISTAKES AVOID THESE FOODS AT NIGHT ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು (Getty Images, ETV Bharat)

ಸಿಹಿ​ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್‌ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

WORST LATE NIGHT FOODS NIGHTTIME DIET MISTAKES AVOID THESE FOODS AT NIGHT ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ: ಕೇಕ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಜ್ಜಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

WORST LATE NIGHT FOODS NIGHTTIME DIET MISTAKES AVOID THESE FOODS AT NIGHT ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ತಂಪು ಪಾನೀಯ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೀನ್ & ಆಮ್ಲೀಯತೆ: ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

WORST LATE NIGHT FOODS NIGHTTIME DIET MISTAKES AVOID THESE FOODS AT NIGHT ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಮಟನ್ (Getty Images)

ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳು: ಕೆಲವು ಜನರು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಕುರಿಮರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮಾಂಸ, ಚೀಸ್, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೊಸರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

WORST LATE NIGHT FOODS
NIGHTTIME DIET MISTAKES
AVOID THESE FOODS AT NIGHT
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
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