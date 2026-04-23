ETV Bharat / health

ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

IS IT GOOD TO EAT AT LATE NIGHT WHAT YOU EAT BEFORE BED LATE NIGHT EATING IMPACT EATING LATE AT NIGHT
ನಿತ್ಯ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 23, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ತಡರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ 'ಕೆಟ್ಟ' ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತಡರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

IS IT GOOD TO EAT AT LATE NIGHT WHAT YOU EAT BEFORE BED LATE NIGHT EATING IMPACT EATING LATE AT NIGHT
ನಿತ್ಯ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? (Getty Images)

ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ಮುಂಚಿತ ಭೋಜನ: ತಜ್ಞರು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8ರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಒಂದು ಅಂತರ ಅನುಮತಿಸುವುದು: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
  • ಲಘು ಊಟ: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಾಕಿಂಗ್: ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ
  2. ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ
  3. 'ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ': ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು
  4. 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಧುಮೇಹದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
  5. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  6. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ: ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್​ ಗುರಿ-ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

TAGGED:

IS IT GOOD TO EAT AT LATE NIGHT
WHAT YOU EAT BEFORE BED
LATE NIGHT EATING IMPACT
EATING LATE AT NIGHT
LATE NIGHT OVER EATING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.