ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಬೇರೆಯವರ ಸಹವಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 2, 2026 at 1:30 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಒತ್ತಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದು, ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸದೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಜಾ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಬಳಲಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಂಟಿತನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬದ ಊಟದ ಸಮಯವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಊಟ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಗುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂಟಿತನವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ: ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫೋನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಹಾಕಲು, ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
- ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಸುಲಭ ಸಾಗಣೆ, ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?
- ಋತುಚಕ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇಕೆ?: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ?
- ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು & ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?