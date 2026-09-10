ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೇಹದೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು: ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು?
ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 10, 2026 at 2:54 PM IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಜಿಮ್ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್' ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಭಯಪಡುವುದರ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಅಪಾಯವೇನು?: ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳ ಸೇವನೆ: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 90,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ (Microplastics Intake) ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳು, ಯಕೃತ್ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ (BPA) ಹಾಗೂ ಥಾಲೇಟ್ಸ್ (Phthalates) ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರು (Hormonal Imbalance), ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ತೊಳೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಚಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ (Weak Immunity) ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Cancer Risk) ಬರುವ ಅಪಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು?: ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್' (Use and Throw) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ, ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತೇವಾಂಶವು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಬಾಟಲಿ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಳಕೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬಾರದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?: ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (Stainless Steel) ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಬಹುದು.
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ನೀರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಹಾಗೂ ಈ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11354970/
- https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/plastics-and-health/
- https://www.epa.gov/plastics/impacts-plastic-pollution
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389425018643
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