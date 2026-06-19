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ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ಈ ಕ್ರಮ ಯಾರು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು?

ಏನಿದು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೇನು? ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

IS INTERMITTENT FASTING SAFE WHAT IS INTERMITTENT FASTING RULE FOR INTERMITTENT FASTING ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 19, 2026 at 3:09 PM IST

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ' ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಹಾರ ಬಿಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೇನು? ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ?: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 16:8 ಹಾಗೂ 20:4 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 16 ಅಥವಾ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ - ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ತಿನ್ನಲು 8 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 16 ಅಥವಾ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸದ ಚಕ್ರವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

IS INTERMITTENT FASTING SAFE WHAT IS INTERMITTENT FASTING RULE FOR INTERMITTENT FASTING ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರವು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೋರ್ಸ್' ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 11 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೇವಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

-ಡಾ.ಲಾವಣ್ಯ ಅರಿಬಂಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯೆ

ಯಾರು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ) ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

IS INTERMITTENT FASTING SAFE WHAT IS INTERMITTENT FASTING RULE FOR INTERMITTENT FASTING ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಸ್ಟಿರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.

IS INTERMITTENT FASTING SAFE WHAT IS INTERMITTENT FASTING RULE FOR INTERMITTENT FASTING ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

IS INTERMITTENT FASTING SAFE WHAT IS INTERMITTENT FASTING RULE FOR INTERMITTENT FASTING ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ
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