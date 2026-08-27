ಮನೆಯಲ್ಲಿ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೂ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 4:52 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳು ತಪ್ಪಾದ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಮಾರು 120/80 mmHg ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಿರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಡೈರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿಮ್ಮ ವಾಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧ ಡೋಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಡೈರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವೇ?: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ) ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:
- ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ).
- ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ವಾಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಆತುರದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ನಿಖರವಾದ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಧ್ಯಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ವಾಚನಗಳ ಸರಾಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 150/100 mmHg ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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