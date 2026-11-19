ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮದಾಯಕವಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 19, 2026 at 10:38 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾನೋಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ, ದೇಹದ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದ ಉಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರ (ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್) ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಜಿಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ, ಒರಟು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಪಿಡ್ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಶುಷ್ಕ, ಫ್ಲಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿಡರ್ಮಲ್ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹಾನಿ, ನಂತರದ ಉರಿಯೂತವು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜೀವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವವರು), ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಜ್ವರ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ಥಿರ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
- ಬಿಸಿನೀರಿನ ಉಗಿ ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿ, ಆರ್ದ್ರತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಬೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರು ಗಂಟಲು, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
- ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ನಿಂತಿರುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಬೀಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ, ಬಾಹ್ಯ ನರರೋಗ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆ, ಹಾಟ್ ಟಬ್ ಅಥವಾ ಸೌನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು), ಈ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮತೋಲನ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
- ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 36ರಿಂದ 40C (97- 104F) ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ.
- ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ: ಶವರ್ ಅನ್ನು 5ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಡಿ.
- ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೇವಗೊಳಿಸಿ: ಒಣಗಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ: ಗಾಯಗಳು, ಸಕ್ರಿಯ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಇಲ್ಲವೇ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿರಂತರ ಶುಷ್ಕತೆ, ಫ್ಲೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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