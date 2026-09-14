ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧದಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅಪಾಯವೇ? ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 14, 2026 at 8:13 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಧಿತರು GLP-1 ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಔಷಧಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ (glucagon-like peptide-1) ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಸಿವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬೋಳುತನದ (baldness) ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
NYU ಲ್ಯಾಂಗೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು, ಓಜೆಂಪಿಕ್ (Ozempic), ವೆಗೋವಿ (Wegovy) ಮತ್ತು ಝೆಪ್ಬೌಂಡ್ (Zepbound) ನಂತಹ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬೋಳುತನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬೋಳುತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, GLP-1 ಔಷಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಬೋಳುತನದ ನಡುವಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೋಳುತನದ ಅಪಾಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ (combination therapies) ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆನುವಂಶಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು (eQTLGen, Complex Trait Genetics) ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಗೂ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು:
ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಬಂಧ (GLP1R gene): ಸಂಶೋಧಕರು GLP1R ಜೀನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ GLP-1 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೊಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ (pattern baldness) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಗಣನೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (insulin resistance) ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ GLP-1 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಅಪಾಯವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನು? ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ GLP-1 ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ (hair follicles) ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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