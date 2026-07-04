ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಬೊಜ್ಜು ಇರುವ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 4, 2026 at 4:36 PM IST
ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಜೀದ್ ಎಜ್ಜಾಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು, 1990 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವು ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಬೊಜ್ಜು ಮಟ್ಟಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆ: 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು: ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಭಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಔಷಧದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ತೀವ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯೇ ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತಂದಿದೆ.
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ನಡುವಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಬೊಜ್ಜು ಇದ್ದರೂ, ಯುವಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಪಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಬೊಜ್ಜು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಇತರೆ ಬೊಜ್ಜು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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