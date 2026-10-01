ಸಾಮಾನ್ಯ ಆತಂಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೃದಯದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತಂಕವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 1, 2026 at 5:07 PM IST
ಹೃದಯದ ಬಡಿತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗುವುದು ಅಪಾಯದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವೇ 'ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. 'ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಒತ್ತಡದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ಜೈಪುರದ ಸಿ. ಕೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಬೆವರುವುದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಭಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಗಳು (ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ) ಆರೋಗ್ಯವಂತರೆಂದು ತೋರುವ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಲಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಲಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸುಪ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಲಟರ್, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಾ.ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ವೇಗವಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಏಕೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಭಯ, ನರಗಳ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೇಗವಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಬೆವರುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆಯಾಸ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸೇರಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಆತಂಕವು 'ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ, ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಸಹಜವಾದಾಗ 'ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ' (ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಲಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಇವುಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಎದೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಡುಕ ಅಥವಾ ಚಡಪಡಿಕೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಒತ್ತಡ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇವು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಆತಂಕವು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಭಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ನಡುಕದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ತೀವ್ರ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ
- ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇರುವ ಹೃದಯದ ಲಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ.
- ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ನೈಜ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ: ಮಧ್ಯಂತರ ಹೃದಯ ಲಯದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು (ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ರೋಗಿಯ ಇಸಿಜಿ ಕಂತುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ಇಸಿಜಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದರೂ, ಕಂತುಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೋಲ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಕಂತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಲಯದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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