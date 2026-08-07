ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ತಿಂಗಳುಗಳು, ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 7, 2026 at 6:53 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಂಟೆಗಳು, ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು: ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಅಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಛಿದ್ರವಾದರೆ, ದೇಹವು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಎದೆ ನೋವು: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ, ಹಿಸುಕುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಡುವ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ: ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಯು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನೀವು ದಣಿದ ಭಾವ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಡೆಯುವುದು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಚೀಲವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಎದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆವರುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು: ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು: ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ಬೆವರುವುದು, ತೋಳು ನೋವು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ
- ಏನಿದು ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ಟೈಪ್ 1, 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಯೇ?
- ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ತಾಯಿ-ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ
- ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?; ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ!
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಏನಿದು ಐಸ್ ಬಾತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್? ನಟಿಯರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಿಯೇ?