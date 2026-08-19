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ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಬೇಡಿ: ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ದೇಹವು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

DO NOT GIVE SUGAR TO CHILDREN BIOLOGICAL AGING EARLY LIFE SUGAR RESTRICTION ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಬೇಡಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2026 at 4:57 PM IST

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ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದವರೆಗೆ 1,000 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹವು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

DO NOT GIVE SUGAR TO CHILDREN BIOLOGICAL AGING EARLY LIFE SUGAR RESTRICTION ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಬೇಡಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1953ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿತು. 1951 ಮತ್ತು 1956 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಸುಮಾರು 64,000 ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಡಿತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಆರಂಭಿಕ 1,000 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಯಕೃತ್ತು, ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಶೇ.36ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

DO NOT GIVE SUGAR TO CHILDREN BIOLOGICAL AGING EARLY LIFE SUGAR RESTRICTION ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಬೇಡಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಧಾನ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ: ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿ ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಾದ ಟೆಲೋಮಿಯರ್ಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸುಮಾರು 2.2 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಜೈಮ್ ಬಿ' ಮಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐದು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರುಚಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೇ?: ಇದರರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವು ಅದನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

DO NOT GIVE SUGAR TO CHILDREN
BIOLOGICAL AGING
EARLY LIFE SUGAR RESTRICTION
ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ
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