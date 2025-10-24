ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಳುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ
ಹಸುಗೂಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
Published : October 24, 2025 at 4:08 PM IST
ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಶಿಶುಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಶುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ಅಳುವಿಕೆಗೆ ಹಸಿವು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಅಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಗು ಅಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಶಿಶುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಶುಗಳು ಹಸಿವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಅಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಶಿಶುಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಹಸಿವು, ಉದರಶೂಲೆ, ಒಂಟಿತನ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಡೈಪರ್ಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ನೋವು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸರಳ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಗಳು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಅನಾನುಕೂಲವಾದಾಗ ಅಳುವುದು: ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರೂ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈಪರ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮೃದು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಅಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಕೂದಲಿನ ದಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿಶುಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಾಲುಣಿಸುವುದೇ ಅಳಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಗುವಿನ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಲಗಿದರೆ, ಆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಾಲು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
-ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ರಾಮರಾವ್, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವಾಗ, ಅವರು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಶುಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಿಶುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸಿವು ನೀಗಬೇಕು, ಅದು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಶುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಅನೇಕ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಗು ಇರುವ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬಾರದು ಇಲ್ಲವೇ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಇರಬಾರದು. ಶಿಶುಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.