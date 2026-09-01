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ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 1, 2026 at 11:43 AM IST

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ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಉಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಅಂಶ, ಬೆವರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು.

ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ದೃಢವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಳ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಕಣಗಳು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆಅಂಶ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸೋಪಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು, ತೆರೆದ ಗಾಯವಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇತರರು ಸೋಪ್ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಟವೆಲ್‌ಗಳು, ರೇಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ? ಒಂದೇ ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಜಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತುರಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿತ, ಗಾಯಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೋಪ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೋಪ್​ನಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಉಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸೋಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಡಿವಾಶ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಘನ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಅಭ್ಯಾಸ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್​ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಒಣಗುವಂತಹ ಸೋಪ್​ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಟವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಶೇವಿಂಗ್ ರೇಜರ್‌ಗಳು, ಸ್ನಾನದ ಸ್ಪಂಜುಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸರಳವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

IS IT BETTER TO USE THE SAME SOAP What are the health risks Are separate soaps necessary ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
ಬಾಡಿವಾಶ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ: ಸೋಪಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೋಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೋಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು, ಗಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೋಪು, ಟವೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
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