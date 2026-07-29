ಪ್ರತಿವರ್ಷ 3,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಸಾವು: ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅತಿಸಾರ ತಡೆಯಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆದಿತ್ಯ ಆತ್ರೇಯ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 8:10 PM IST
ಮಳೆಯ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ಜಠರದುರಿತ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಹಾರವು ಮುಖ್ಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ?: ಮಳೆನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಪುರ, ಜೋಧಪುರ, ಕೋಟಾ, ಉದಯಪುರ, ಅಜ್ಮೀರ್, ಅಲ್ವಾರ್, ಭರತ್ಪುರ, ಭಿಲ್ವಾರಾ, ಸಿಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಜಠರದುರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
- ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು
- ಮುಚ್ಚಿಡದೇ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು
- ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ
- ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೈ ತೊಳೆಯದೇ ಇರುವುದು.
ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅತಿಸಾರವು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲವಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ನೀರಜ್ ನಾಗಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೂರು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ, ಸಮತೋಲಿತ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ.
ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಜಠರದುರಿತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹಂತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ 3,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಸಾವು: ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಅತಿಸಾರ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ 3,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.5.8ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-6 (2023-24) ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.6.1 ರಿಂದ ಶೇ.5.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.7.9 ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಸಾರ ಅತಿಸಾರ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಸಾರ ತಡೆಯಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಭಿಯಾನವು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೌಖಿಕ ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣ ಪರಿಹಾರ (ORS) ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸತು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸರಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ORS ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 14 ದಿನಗಳ ಸತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅತಿಸಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ORS- ಸತು ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅತಿಸಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ, ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾದರೆ ORS ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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