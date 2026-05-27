ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಥೆರಪಿ ಸಹಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : May 27, 2026 at 4:44 PM IST
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇ - ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ನಾವು ಮಲಗಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀಲ್ಸನ್ ವರದಿಯು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಲಗಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಯಿರಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 120 ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು: ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೀದಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನೆಪಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಆರಾಮದಅಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪೂಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914984/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X25000181
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೇ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
- ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ!
- ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್!