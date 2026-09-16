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ಆಹಾರ ಕ್ರಮ Vs ವ್ಯಾಯಾಮ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ICMR ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

WEIGHT LOSS DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS ICMR ON WEIGHT LOSS ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾ
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ Vs ವ್ಯಾಯಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2026 at 6:56 PM IST

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ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ಆಹಾರ ಕ್ರಮವೋ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮವೋ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ICMR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ (ICMR-NIN) ನಡೆಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 112 ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, 2,332 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 5,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಬದಲು, ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

WEIGHT LOSS DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS ICMR ON WEIGHT LOSS ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾ
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ Vs ವ್ಯಾಯಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರಾಸರಿ 2.64 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನ: ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹತಾಶರಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

WEIGHT LOSS DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS ICMR ON WEIGHT LOSS ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾ
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)

ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನವು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ (ಇದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3.68 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

WEIGHT LOSS DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS ICMR ON WEIGHT LOSS ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾ
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು 6.10 mmHg ವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ತೂಕವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನವು 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

WEIGHT LOSS DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS ICMR ON WEIGHT LOSS ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾ
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಭಾರತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಸ್ವತಃ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

WEIGHT LOSS
DIET AND EXERCISE FOR WEIGHT LOSS
ICMR ON WEIGHT LOSS
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ VS ವ್ಯಾಯಾಮ
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