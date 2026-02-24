ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 5:27 PM IST
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರವರೆಗೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೀಲ್ಸ್ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ದೇಹವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾದದ ನೋವಿನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ನರಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಹೀಲ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪಾದದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ದೇಹದ ತೂಕವು ಪಾದದ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಪಾದದ ಚೆಂಡು) ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದದ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 'ಬನಿಯನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾದದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಕೀಲು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ನೋವು: ನಾವು ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕಮಾನಿನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಸಹಜ ದೇಹದ ಸ್ಥಾನವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಸಂಕೋಚನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸವೆತ: ನೀವು ಹೀಲ್ಸ್ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸವೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಣಕಾಲಿನ ನೋವಿಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಳಿಯುವಾಗ ಈ ಒತ್ತಡವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಸಂಕೋಚನ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವವರ ಅಕಿಲೀಸ್ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾವು ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಇಂಚಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಹೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಪಾದದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಜಿಯಂತಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಇದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ಸ್ ಒಳಭಾಗವು ಮೃದುವಾದ ಮೆತ್ತನೆ (ಕುಷನಿಂಗ್/ಇನ್ಸೋಲ್ಗಳು) ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲು ಹೀಲ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಪಾದದ ಕಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕರು ಸ್ನಾಯು(calf muscle)ಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
