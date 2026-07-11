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ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್​ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆಹಾರ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು Diarrhea and stomach pain Food poisoning during rainy season How to prevent food poisoning
ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 11, 2026 at 12:27 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತನ್ನ ಉಪಟಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ವಿಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಆಹಾರ ವಿಷದಿಂದಾಗಿ (ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ವಿಷದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು Diarrhea and stomach pain Food poisoning during rainy season How to prevent food poisoning
ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇ.ಕೋಲಿನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು Diarrhea and stomach pain Food poisoning during rainy season How to prevent food poisoning
ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೀದಿ ಬದಿ ಲಭಿಸುವ ಆಹಾರ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ, ಪದೇ ಪದೇ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇದಿಯಾಗುವುದು. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂದರೆ, ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗದಿರುವುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆಸುತ್ತುವುದು.

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು Diarrhea and stomach pain Food poisoning during rainy season How to prevent food poisoning
ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಲ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ವಾಕರಿಕೆ, ಜ್ವರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಜ್ವರವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು 1-2 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಆಹಾರ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಆಹಾರ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ORS ದ್ರಾವಣ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
DIARRHEA AND STOMACH PAIN
FOOD POISONING DURING RAINY SEASON
HOW TO PREVENT FOOD POISONING
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